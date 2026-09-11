Altro che bidone, è subito un Mastantuono da record: la più giovane tripletta straniera di sempre in Serie A
Franco Mastantono. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
C'era chi stava già cominciando a ridacchiare alle spalle della Fiorentina e di Franco Mastantuono, non così brillante nelle prime uscite ma anche sfortunato. Invece l'argentino è planato con prepotenza sulla Serie A, tanto da stabilire subito un record alla sua prima serata di gloria.
Il più giovane di sempre
Mastantuono infatti, a 19 anni e 28 giorni, è il più giovane straniero di sempre in Serie A a segnare una tripletta. Un record che il classe 2007 si è goduto ricevendo anche il premio da migliore in campo.
Altro record
Contemporaneamente l'argentino prestato dal Real Madrid è anche il più giovane calciatore ad aver segnato una tripletta in maglia viola.
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