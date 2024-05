Sarà il Viola Park a ospitare la fase finale del Campionato Primavera. Ecco tutti i dettagli

Dopo la finale persa l'anno scorso contro il Lecce, stavolta la Fiorentina Primavera (fresca di successo in Coppa Italia) non prenderà parte ai playoff per lo Scudetto. La squadra di Galloppa è salva a tre giornate dal termine del campionato, ma non può neanche puntare a uno dei primi sei posti della classifica.

Viola Park teatro del Campionato Primavera

A ospitare la fase finale del Trofeo Giacinto Facchetti, ovvero il Campionato Primavera, sarà il Viola Park, in particolare lo stadio ‘Curva Fiesole’. La Fiorentina è la società organizzatrice dei Playoff Scudetto, ai quali sono già aritmeticamente qualificate Inter, Roma e Atalanta. Rimangono a disposizione tre posti.

Ecco le date ufficiali:

Gara 1 del Primo Turno (4a classificata vs 5a classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3a classificata vs 6a classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1a classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2a classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024