Corriere Fiorentino: Pioli si salva, viola graziati
Tanto spazio al derby dell'appennino sulle pagine del Corriere Fiorentino che intitola in prima pagina: “All'inferno e ritorno”, continuando poi nel sottotitolo: "Succede di tutto al Franchi: dallo 0-3 per il Bologna (annullato), al 2-2 grazie a due calci di rigore. Pioli si salva, ma è penultimo".
Nella pagine interne il Corriere Fiorentino apre con il titolo a caratteri cubitali: “Graziati da due rigori”. L'analisi poi si concentra sulle mosse disperate di Pioli per agguantare il pareggio: “Quattro attaccanti e sabiri. Il tiro di dadi funziona, ma la guarigione è ancora lontana”.
Parole dei protagonisti
A pagine 4 vengono invece riportate le parole di Pioli e l'episodio che ha visto protagonista il direttore generale avvenuto nella tribuna del Franchi: “Pioli: un pareggio di carattere. Ferrari litiga con i tifosi in tribuna”.