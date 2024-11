Corriere Fiorentino: Contro il Toro torna l'ariete

A pagina 9, all'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, troviamo il titolo: “Contro il Toro torna l'ariete”, dedicato all'attaccante Moise Kean. Sottotitolo: “Palladino a caccia del quinto successo di fila. Il tecnico ritrova Kean, ma non Cataldi”.

Al centro, un trafiletto dedicato alla Fiorentina Femminile di De La Fuente: “Big match con l’Inter, al Viola Park è in palio anche il secondo posto”. In fondo alla pagina, un'intervista a un doppio ex di Torino e Fiorentina, Aldo Agroppi: “«Viola e granata si soffre sempre, ma quante critiche premature a Palladino»”.