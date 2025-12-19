Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Giuntoli mi ha detto che non verrà alla Fiorentina, magari è una bugia però non vedo il motivo di depistarmi. Comunque oggi al club viola servirebbe un manager, preferibilmente fiorentino, che sappia di calcio e che si prenda la briga di preparare la stagione in Serie B senza promettere niente. Non parlo di un direttore sportivo in questo caso, ma di una figura al posto di Ferrari che sia prima di tutto sincero. Un Luca Calamai, un Giovanni Galli. Calamai non sarebbe il primo giornalista a entrare in una società di calcio, ed è uno che quando parla dice cose giuste”.

“Mutu e Prandelli non verranno”

Poi ha aggiunto: “Un ambizioso come Mutu e uno come Prandelli, che a Firenze ha fatto cose straordinario, mi viene difficile pensare che si possano legare a una retrocessione. Questo tipi di profili non verranno, perché la squadra è questa e c'è poco che potrebbero fare. Parole di Vanoli? Le interviste dopo la partita non servono a nulla, questi sono sotto un treno quindi cosa ci aspettiamo che dica l'allenatore? Commisso? Sento parlare di società in vendita o no, ma tutto è in vendita nel mondo. Se si presenta qualcuno con dei soldi, qualunque cosa può essere venduta”.