Corriere dello Sport-Stadio: Nella Fiorentina è nata una stella
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 32
In primo piano c'è: “E' nata una stella”. Sottotitolo: “Fagioli ha fatto il salto Determinante in A con vista Nazionale”. Di spalla il commento sul centrocampista intitolato: “Gattuso, pensaci”. In taglio basso: “Un capitano ritrovato pure per la Coppa”.
Pagina 33
Si apre con: “In Europa la ragion di salvezza”. Sottotitolo: “La priorità di Vanoli resta sempre la corsa in Serie A: 8 degli 11 titolari di Losanna non sono più a Firenze”. Di spalla sulla squadra: “Gud e Rugani al Viola Park: obiettivo Pisa”.
