Tragico incidente stradale nella notte a Firenze, muore uno storico ultras della Fiorentina

Un terribile incidente stradale è avvenuto questa notte sulla via Volterrana nel comune di Firenze. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a Massimiliano Mearini, fiorentino di 56 anni. Conosciuto da tutti come Ciccio, faceva parte dello storico Gruppo Fiorenza della Curva Fiesole ed era una delle figure di riferimento del tifo viola.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire, con il veicolo guidato da Mearini che è finito fuori strada, precipitando alcuni metri dentro un terreno agricolo. I sanitari del 118, una volta che sono riusciti a visitare l'uomo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e i carabinieri che stanno cercando di fare chiarezza sull'accaduto.

Da parte di tutta la redazione di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Ciccio.