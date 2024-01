Ormai è fatta per la cessione di Marco Davide Faraoni alla Fiorentina, ma anche Cyril Ngonge è in bilico e obiettivo viola. Questi non sono gli unici a poter partire in un Verona messo malissimo dal punto di vista economico. La piazza, dunque, chiede risposte. Situazione delicatissima in queste ultime ore: è in atto una contestazione alla quale è stato invitato anche il presidente Setti.

Così la Curva Sud Verona: "Setti, mettici la faccia! L’appuntamento per tutti i tifosi gialloblù è per questa sera davanti la sede di via Olanda per ascoltare le parole di Maurizio Setti! MENZOGNE, SILENZI, PORTAFOGLIO PIENO: SETTI ROVINA DEL VERONA!".