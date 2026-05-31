La Fiorentina fa sul serio per Viery. Il Gremio però spara alto e respinge la prima offerta viola...

Fabio Paratici è alla ricerca di un difensore centrale che possa garantire solidità ed alzare il livello di un reparto che nell'ultima stagione ha sofferto enormi difficoltà. La squadra mercato viola avrebbe individuato un giovane prospetto del Gremio.

L'offerta viola

Viery è un difensore mancino classe 2005 che è esploso definitivamente nell'ultima stagione con il club brasiliano. Sembrano essere diverse le società europee interessate al suo cartellino, ma la Fiorentina ha provato ad agire di anticipo offrendo al Gremio 12 milioni di euro.

Prezzo alle stelle

Niente da fare però; il Gremio ha rispedito al mittente l'offerta viola. La squadra brasiliana spera nell'asta fra le pretendenti e punta ad incassare 20 milioni, cifra giudicata eccessiva dai gigliati. La Fiorentina non arriverà a quella cifra, ma potrebbe rilanciare con una contro-offerta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.