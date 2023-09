Grull alla Fiorentina nel mercato di gennaio? Un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede

Vi ricordate di Marco Grull, il giocatore del Rapid Vienna che aveva provato a trascinare i suoi nel doppio confronto diretto contro la Fiorentina per l’accesso al girone di Conference League? Ebbene, l’attaccante austriaco è diventato una vera suggestione di mercato per la Fiorentina, ancora di più dopo le parole di ieri del presidente del Samsunspor che ha confermato della trattativa interrotta per via dell’interesse reciproco tra Grull e il club viola.

Ancora c’è tempo per capire quanto veramente la società gigliata stia bramando il giocatore e se sta effettivamente preparando l’affare per quest’inverno. La Gazzetta dello Sport di oggi riferisce che l’idea c’è, ed è buona. La Fiorentina potrebbe così completare il suo reparto di esterni d’attacco.