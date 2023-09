Interessanti dichiarazioni rilasciate da Yüksel Yıldırım, presidente del Samsunspor, squadra che milita in prima divisione turca. A Kontra, il numero uno del club turco ha confermato l'interesse per l'attaccante del Rapid Vienna Marko Grüll, recente avversario della Fiorentina in Conference League. L'inserimento nella trattativa della società viola, poi, dopo la partita contro gli austriaci, ha fatto cambiare le carte in tavola.

Queste le sue parole: “Volevamo Grull e lo stavamo per comprare. Il giocatore aveva dato il suo ok. Mentre si stava per raggiungere l'accordo, la Fiorentina ha apprezzato il giocatore nella partita giocata contro il Rapid Vienna e si è inserita. Quando è intervenuta la Fiorentina, il giocatore voleva andare lì e quindi il trasferimento al Samsunspor non poteva essere perfezionato”

Marko Grüll, alla fine, è rimasto al Rapid Vienna. Che la Fiorentina ci possa riprovare già a gennaio?