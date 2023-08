Un rigore di Grull decide la partita per il Rapid. La Fiorentina cade a Vienna e ora servirà una rimonta per entrare in Conference League

RAPID VIENNA-FIORENTINA 1-0 (33' Grull rig.)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri (79' Martinez Quarta), Biraghi; Arthur, Bonaventura (69' Infantino), Mandragora (79' Duncan) ; Gonzalez, Nzola (79' Beltran), Brekalo (56' Sottil). All. Vincenzo Italiano.

95' - Finisce qui, Rapid Vienna batte Fiorentina 1-0

94' - Tiro di Nico, il portiere blocca

93' - La Fiorentina invece di attaccare gira palla a centrocampo

92' - Prova la giocata personale Martinez Quarta, di sfondamento entra in area ma alla fine il pallone schizza tra le mani del portiere

91' - Gran cross a giro di Sottil, Infantino la spizza di testa ma non trova la porta. Era molto difficile

90' - 4 di recupero, ma c'è un giocatore del Rapid a terra. L'extra time partirà da quando riprenderà il gioco

90' - Che occasione! Beltran davanti al portiere prima si fa fermare e poi rimette in mezzo, Infantino non riesce a segnare sotto porta

89' - Ammonito Schick per perdita di tempo

88' - Tanta confusione adesso, la Fiorentina non riesce a mettere il pallone a terra

86' - Punizione battuta dentro da Dodò, Infantino ci prova di testa ma senza precisione

85' - Altro fallo su Dodò, punizione dalla destra per la Fiorentina

82' - Fraseggio Beltran-Duncan, il secondo mette in mezzo ma il flipper non premia la Fiorentina

80' - Cambio anche nel Rapid: fuori Grull, dentro Bajic

79' - Triplo cambio nella Fiorentina: Martinez Quarta per Ranieri, Duncan per Mandragora e Beltran per Nzola

76' - Gran palla di Nico a premiare l'inserimento di Sottil, che controlla in corsa ma non riesce a mettere il pallone in mezzo prima che scivoli fuori

74' - Ammonito il tecnico del Rapid Barisic, ma non si fa altro che perdere tempo così

73' - Ennesima apertura di Arthur per Dodò e, purtroppo, ennesimo cross completamente sballato del brasiliano. Partita ampiamente insufficiente al momento la sua

72' - Nzola servito tra le linea da Nico Gonzalez calcia fuori, ma era in fuorigioco

69' - Cambi: fuori Bonaventura, dentro Infantino per la Fiorentina. Fuori Oswald, dentro Kuhn per il Rapid Vienna

68' - Biraghi scambia con Sottil e da buona posizione prova a replicare il gol di Genova, ma il suo destro si spegne tra le braccia del portiere

66' - Nulla di fatto, Biraghi colpisce ancora la barriera

65' - Grande slalom di Arthur che guadagna punizione al limite dell'area

63' - Bel cross di Bonaventura sul secondo palo, Sottil cerca la sponda di testa ma il portiere intercetta il pallone

62' - Bella giocata di Sottil che controlla e in area sterza sul destro, poi come al solito fa la scelta sbagliata mettendo dentro un pallone senza pretese

60' - Ennesima chance buttata dalla bandierina: Biraghi batte corto per Dodò che mette un cross imbarazzante

59' - Prova ancora a sfondare la Fiorentina sulla sinistra, la difesa austriaca si rifugia in angolo

57' - Si mette subito in moto Sottil che serve Biraghi, cross dentro ma sul primo palo non c'è nessuno

56' - Brekalo scambia con Bonaventura e va al tiro in area, ma la posizione è troppo defilata e non riesce a dare potenza. Proprio lui lascia il posto a Sottil

55' - Appena ammonito, Hofmann entra in ritardo su Bonaventura. L'arbitro lo grazia

53' - Biraghi calcia la punizione direttamente in porta e prende in faccia Grull in barriera

52' - Finalmente il primo giallo per il Rapid Vienna: se lo prende Hofmann che atterra nettamente Nico Gonzalez nei pressi dell'area

51'- La Fiorentina però soffre terribilmente l'aggressività del Rapid Vienna

49' - Cross di Dodò, il pallone arriva a Bonaventura che tenta la conclusione e guadagna calcio d'angolo

48' - Fiorentina sicuramente più propositiva in questo avvio

47' - Ennesimo errore di Brekalo, Italiano manda a scaldare Sottil

45' - Si riparte

SECONDO TEMPO

48' - Finisce il primo tempo

47' - Nulla di fatto per fortuna

47' - Il primo tempo si chiuderà con una punizione da mettere in mezzo per il Rapid

46' - Cross di Dodò, troppo debole. Esce sicuro il portiere

45' - Tre minuti di recupero

44' - Continua il giro palla della Fiorentina, ma con il Rapid tutto chiuso è difficile trovare spazio

43' - Ancora il Rapid che taglia come un grissino la difesa viola entrando in area, cross teso dentro per fortuna troppo lungo per tutti

42' - L'arbitro fischia un fallo a Nzola, Bonaventura protesta sbattendo il pallone a terra e viene ammonito

41' - Apertura per Brekalo che però controlla con un braccio. Anche lui, ancora, non è entrato in partita

39' - Schick a terra, gioco momentaneamente fermo ma si recupererà

36' - Prova a reagire la Fiorentina, ma per adesso la squadra di Italiano fa un enorme fatica a rendersi pericolosa

33' - Gol del Rapid. Dal dischetto Grull batte Terracciano. 1-0

32' - Rigore per il Rapid Vienna. Sugli sviluppi di un corner l'arbitro vede una trattenuta di Mandragora ai danni di Hofmann. Giallo per il centrocampista viola.

30' - Bonaventura in area tenta il filtrante nello stretto per Nzola, se il pallone fosse passato lo avrebbe messo davanti al portiere

28' - Si riparte dopo il cooling break

25' - Lunghissima azione della Fiorentina, apertura panoramica di Nico per Biraghi che tenta il passaggio a rimorchio ma l'azione non si concretizza

24' - Corner di Biraghi, girata di testa di Nico Gonzale ma il pallone è centrale e Hedl blocca

23' - Buona opportunità di Biraghi che arriva indisturbato in area dalla sinistra, il tentativo di cross però viene ribattuto

21' - Altro brivido per la Fiorentina: splendida azione corale del Rapid Vienna, si spalanca la corsia destra per Schick che mette in mezzo un pallone forte e teso sul quale nessuno riesce a intervenire

19' - Pericoloso il corner austriaco, con Hofmann che in piena area vince il duello con Mandragora e stacca di testa, per fortuna alto

18' - Terzo rinvio sbagliato di Terracciano che regala palla al Rapid Vienna

16' - Punizione dalla destra di Grull, spiovente in area sul quale esce sicuro Terracciano

13' - Bella ripartenza della Fiorentina che sviluppa ancora l'azione a destra, Dodò mette un insidioso cross rasoterra che però è appena lungo per Nzola

10' - Pericolo per la Fiorentina. Cross dalla destra per Grull che stacca bene in area e anticipa Dodò di testa, palla fuori di qualche metro

8' - Nico serve Dodò in area, palla bassa sul primo palo dove Nzola arpiona e tenta la girata a rete, trovando però il muro della difesa austriaca

6' - Cross insidioso di Oswald sul secondo palo, bravo Dodò a rifugiarsi in corner

4' - Rimessa in gioco lunga di Schick, sponda in area e uscita puntuale di Terracciano

2' - Punizione dalla destra messa in mezzo da Biraghi, il Rapid si rifugia in corner. Sugli sviluppi Biraghi scambia con Arthur e crossa tra le braccia del portiere

0' - Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, M. Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Burgstaller, Grüll. All.: Barisic

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Nzola, Brekalo. All. Italiano.

Inizia oggi il cammino europeo della Fiorentina 2023/24 di Vincenzo Italiano. Alle ore 19:00 all'Allianz Stadion di Vienna, i Viola sfideranno il Rapid, formazione che milita nel campionato austriaco. Primo round del doppio turno dei playoff di Conference League, competizione in cui la Fiorentina è vice-campione… Appuntamento poi fra una settimana per il ritorno, a Firenze, il 31 agosto alle 20:00 per scoprire chi, fra Rapid e Fiorentina, accederà alla fase a gironi.

Come ogni volta, FiorentinaNews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, disponibile esclusivamente sul nostro sito. Aggiornate costantemente la pagina, cliccando sul taso F5 del vostro pc o refreshando la pagina, per scoprire tutti gli avvenimenti della partita. Azioni salienti, gol, ammonizioni, emozioni e tanto altro nella diretta di FN.