La Gazzetta dello Sport: Viola da Premier, Paratici porta le ali

La Gazzetta dello Sport ha un'intera pagina incentrata sulla Fiorentina.

Pagina 18

Il titolone scelto è: “Viola da Premier”. E ancora: “Paratici porta le ali Solomon e Harrison per rilanciare Kean”. Sommario: “Ufficiale il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: pesca rinforzi dal campionato in cui ha lavorato”.

Brescianini sugli scudi

In taglio basso invece sulla squadra: “Dzeko in dubbio per Bologna Brescianini si candida dal 1’”.