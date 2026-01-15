​​

La Gazzetta dello Sport: Viola da Premier, Paratici porta le ali

La Gazzetta dello Sport ha un'intera pagina incentrata sulla Fiorentina

Pagina 18

Il titolone scelto è: “Viola da Premier”. E ancora: “Paratici porta le ali Solomon e Harrison per rilanciare Kean”. Sommario: “Ufficiale il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: pesca rinforzi dal campionato in cui ha lavorato”. 

Brescianini sugli scudi

In taglio basso invece sulla squadra: “Dzeko in dubbio per Bologna Brescianini si candida dal 1’”. 

