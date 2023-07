La Fiorentina pensa anche al futuro e mette gli occhi su un giovane esterno del Celta Vigo

La necessità di rinforzare la squadra in diversi reparti non impedisce alla Fiorentina di pensare anche al futuro. Secondo quanto riporta TMW, i viola sono tra le squadre interessate a Miguel Rodriguez, esterno offensivo del Celta Vigo classe 2003. In virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2024, il ragazzo rappresenta un'interessante occasione di mercato e infatti su di lui ci sono numerosi club spagnoli e anche italiani pronti ad approfittare di un eventuale mancato rinnovo.

Rodriguez sta svolgendo un ottimo pre-season e ha già collezionato alcune presenze con la prima squadra del Celta Vigo, segnando anche un gol. Trattasi di un esterno offensivo mancino che può giocare sia a destra sia a sinistra, senza disdegnare la posizione di attaccante centrale.