La Roma cede Celik alla Juve. E torna a guardare in casa Fiorentina

La situazione di Dodô è particolarmente enigmatica. Il suo futuro potrebbe non essere alla Fiorentina, anzi, ci sono concrete possibilità che il brasiliano lasci Firenze durante l'estate. Anche se fino a questo momento le concorrenti non si sono fatte sotto con decisione.

Dodô, per ora mancano offerte

Ma attenzione, perché il brasiliano è un profilo che ha mercato ed è tenuto in considerazione da più club. In particolare, adesso, la Roma deve attivarsi per un terzino destro: Zeki Celik è praticamente un nuovo giocatore della Juventus, manca soltanto l'annuncio ufficiale.

Ma occhio alla Roma

La ricerca dei giallorossi porta ad alcune piste, riportate da Gianluca Di Marzio. Piace molto Nahuel Molina, la pista prende quota ma -in caso- servirà del tempo perché l'argentino è totalmente concentrato sulla finale del Mondiale con la sua Nazionale. Ma alla Roma piace anche Dodô e ci potrebbe essere un ritorno sul brasiliano. Anche il Napoli resta vigile.