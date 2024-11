Brutte notizie per la Lazio di Baroni: un ex obiettivo della Fiorentina ha contratto la malaria

Al fianco della Fiorentina, in classifica, c'è l'altra sorpresa del campionato: la Lazio di Marco Baroni. Ottimo avvio anche per i biancocelesti con 25 punti in dodici gare, ma per il tecnico originario di Firenze non arrivano belle notizie. Boulaye Dia, ex obiettivo di mercato viola, ha contratto la malaria in Senegal dove si trovava per gli impegni con la Nazionale. Da definire i tempi di recupero.

Brutto stop per la Lazio: si ferma Dia per malaria

“La FSF informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara sono fuori per la partita tra Burkina Faso e Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure”, questo il comunicato della Federazione Senegalese.