Galloppa: "Avrei voluto più coraggio, questa squadra cala fisicamente. Ragazzi delusi e tristi a fine gara"

L'allenatore ad interim della Fiorentina, Daniele Galloppa, intervistato da Sky, ha parlato della sconfitta della squadra in Germania.

“Purtroppo questa sconfitta incide e pesa - ha detto - Portare a casa un risultato positivo era fondamentale. Fa ancora più male prendere un gol all’ultimo minuto. Dovevamo evitare quel dettaglio che ci è costata la rete”.

E poi: “I ragazzi sono delusi e sono tristi e hanno voglia di reagire. Avrei voluto più gestione e coraggio, ma hanno provato e hanno creato e quando non segni può succedere questo. Piccoli? Roberto sta lavorando tanto, vuol migliorare anche l’aspetto sotto porta. Non credo che abbia avuto paura, ma sarebbe stato importante se avesse segnato”.

Sempre sull'analisi della gara: “Penso che nella prima ora si sia visto qualcosa e i ragazzi erano dentro. Due-tre aspetti dobbiamo migliorarli. Con l’allungarsi della partita siamo calati fisicamente e non abbiamo la percezione matura di non voler prendere gol. Dentro l’area non marchiamo, quell’aspetto è marcato”.

Infine sull'assetto offensivo: “Credo che questa squadra non ha per caratteristiche uno che possa fare la punta esterna quindi deve giocare o con due punte o con due sottopunta e una punta”.