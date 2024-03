Gonzalez e una rete che era sicuro di aver già realizzato. Ma l'azione finisce a sorpresa e lui ci resta male

Minuto 90' di Argentina-Costarica: l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez viene lanciato verso la porta difesa da Keylor Navas. Portiere scavalcato con un tocco morbido e…rinvio sulla linea di un difensore avversario.

Finale a sorpresa

Un finale a sorpresa di un'azione che era stata pressoché perfetta, con Nico che era già pronto ad esultare dopo la sua giocata, ma che non è riuscito a farlo per eccesso di sicurezza. Infatti sarebbe bastato ribadire facilmente il pallone in rete dopo il suo tocco per portare a casa quello che sarebbe stato il gol del 4-1 e invece… Dopo quello che è successo il volto del giocatore, inquadrato dalle telecamere è stato tutto un programma.

Pochi minuti in campo

Fortunatamente sono stati pochi i minuti trascorsi in campo dal giocatore viola (otto minuti di tempo regolamentare più il recupero) che quindi non tornerà affaticato dalle gare della sua nazionale.

Vittoria larga e in rimonta

Per la cronaca la partita è terminata 3-1 per la formazione Albiceleste con i gol di Di Maria, Mac Allister e Martinez che hanno risposto al vantaggio dei centroamericani, firmato da Ugalde.