Ten Hag non convoca Van De Beek: la cessione è sempre più vicina. Amrabat osserva

Il Manchester United ha diramato i convocati in vista del match di Premier contro il Tottenham e non mancano le soprese. Ten Hag ha infatti anzitutto dovuto lasciare fuori Maguire, con il quale sembrava aver ritrovato la pace, e soprattutto il centrocampista Van De Beek, oramai sempre più escluso dal progetto.

Come confermato da Fabrizio Romano tramite Twitter, il difensore ha lieve infortunio, mentre il calciatore olandese non è nella lista dei convocati a causa delle trattative in corso per la sua uscita. La cessione di Van De Beek è dunque sempre più vicina per i Red Devils, che di conseguenza continuano a monitorare la situazione con Amrabat in attesa di poter fare un'offerta concreta. Il marocchino ovviamente osserva: lo United è d'altronde l'opzione più plausibile per lui da oramai tutta la sessione di mercato.