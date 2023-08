L'attaccante della Roma Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista a AS, nella quale parla anche di alcune mosse di mercato della società giallorossa. Tra questi anche Morata (poi non concretizzata) e Paredes, dicendo che lui stesso aveva chiamato personalmente i due per convincerli a vestire la maglia della società capitolina. Un modus operandi, non del tutto efficace, che la Joya avrebbe utilizzato anche con Lucas Beltran, arrivato poi alla Fiorentina.

Le sue parole: “Morata io lo chiamavo ogni volta (ride). Siamo molto amici, è quasi uno di famiglia, lo conosco da tanto tempo. Ovviamente non è un’opzione praticabile, ma mi sarebbe piaciuto tanto averlo qui a Roma con noi. Paredes? Quando ho saputo che poteva venire l’ho chiamato ogni giorno, chiedendogli notizie e se potevo aiutarlo in qualche modo. Ero molto contento, so che la città e il club gli piacciono molto. La qualità che ha ci aiuterà”

E sulla scorsa stagione: “L’anno scorso c’era grande competitività, e sarà lo stesso. È difficile scegliere la principale candidata allo scudetto, molte squadre si sono rafforzate. Il calcio italiano ha fatto molto bene in tutte le competizioni: l’Inter è stata molto vicina alla Champions League, quando tutti pensavano che il City le avrebbe segnato molti gol in finale. Purtroppo noi abbiamo perso ai rigori in Europa League e anche la Fiorentina è stata a un passo dal vincere la Conference. Speriamo che continui così, il calcio italiano se lo merita”.