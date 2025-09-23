La Gazzetta dello Sport: Pioli, Pisa e la Conference diventano decisivi

Una pagina sulla Fiorentina, all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 21

Il titolone scelto dalla ‘rosea’ è: “Allarme viola”. E poi: “Pioli, troppi cambi Fiducia immutata ma fino a quando?”. Sommario: “Il tecnico, solo due punti, non ha trovato la quadratura. Il derby di Pisa e la Conference diventano decisivi”.

“Kean è nervoso”

In taglio basso l'intervista fatta all'ex centrocampista viola, Massimo Orlando: “Giocherei col 4-3-2-1 Kean lo vedo nervoso”.