Intanto il Napoli mette già sul mercato due calciatori... accostati anche alla Fiorentina

Non hanno brillato contro la Fiorentina, ma non è certo la partita del Franchi ad aver inciso sulla loro valutazione. Noa Lang e Lorenzo Lucca continuano ad essere in discussione in quel di Napoli tanto che, già adesso, si parla di una loro cessione nel mercato invernale.

Nell'orbita viola

Curioso che entrambi siano stati accostati alla Fiorentina in passato. Lucca per la verità già ai tempi del Pisa e dell'Udinese, Lang invece durante la scorsa estate. Nessuno dei due evidentemente è arrivato a Firenze, con Paratici che ha fatto altre scelte tanto per rinforzare il reparto degli esterni offensivi quanto nel ruolo di punta centrale.

Mancano acquirenti

Per cedere Lucca e Lang, ad ogni modo, c'è bisogno di club interessati che al momento non sembrano esserci. Sarà compito del Napoli trovare dei possibili acquirenti per due calciatori che, anche se Allegri ne sta facendo uso, sembrano non rientrare più nei piani del club.