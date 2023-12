"A gennaio servono giocatori pronti, oppure in cerca di riscatto. Ma la rosa della Fiorentina è già ottima"

L'ex giocatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato così a Lady Radio: “Ikoné lo aspetto come tutti i giocatori che indossano la maglia viola. Ha delle qualità indiscusse, semplicemente sta attraversando un momento di difficoltà come d'altronde tanti altri nella rosa. Mercato? Penso che Italiano abbia consegnato alla società un elenco di giocatori. Un'idea potrebbe essere prendere uno che non gioca in un grande club, e che magari ha voglia di riscattarsi. Serve un giocatore pronto, perché non c'è tempo per ambientarsi".

La rosa viola è ottima

Poi è tornato sulla vittoria di Monza: “La Fiorentina mi è piaciuta molto, ma ogni stagione ha una storia a sé. L'importante sarà affrontare le partite con il giusto atteggiamento, delle sconfitte arriveranno ma la rosa di Italiano resta ottima e lo sarà ancora di più quando rientreranno tutti. Dovendo scegliere un reparto da rinforzare a gennaio, comunque, sarebbe l'attacco. Avere un centravanti forte determina le stagioni”.