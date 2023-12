L'ex giocatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio del momento della squadra viola: “Il gol di Beltran a Monza non è solo un errore del portiere, ma anche merito del pressing dell'attaccante. Nel complesso la prestazione della squadra mi è piaciuta, siamo riusciti a togliere tutte le linee di passaggio agli avversari. Ikonè? Ha delle qualità straordinarie, però è evidente che non riesce ad esprimerle. Bisognerebbe capire perché fa tutto bene ma poi, quando arriva al momento di concludere, non finalizza mai”.

Un talento che fa arrabbiare

E poi: “Ikonè rappresenta un tema di discussione, da tifoso certe volte mi fa arrabbiare ma riconosco che è un giocatore che sarebbe capace di far saltare il banco. Se non avesse le qualità non ne parleremmo neanche, ma lui ce l'ha e per questo deve assolutamente fare di più. Ce ne sono tanti comunque di giocatori di talento che non riescono a esprimersi, nel calcio sono sempre esistiti i cecchini e quelli che invece hanno difficoltà a segnare”.