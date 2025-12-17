La terza volta del prossimo arbitro con Fiorentina e Udinese contro. Il buon rapporto che ha con i friulani

La partita tra Fiorentina e Udinese in programma domenica prossima alle ore 18 verrà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

E' alla sua prima direzione stagionale dei viola. La scorsa annata l'abbiamo trovato per l'ultima volta in Juventus-Fiorentina 2-2. Mentre la sua ultima direzione a Firenze risale addirittura al 2021: Fiorentina-Torino 2-1.

Bilancio con i viola

Il bilancio totale con la Fiorentina è di 7 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. Quello interno invee è: 4 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (nel 2019 Fiorentina Milan 0-1 e nel 2020 Fiorentina-Atalanta 1-2).

La terza volta con Fiorentina e Udinese contro

Ha già diretto due partite tra Fiorentina e Udinese. Nello specifico: Fiorentina-Udinese 3-0 del 2017 (sua prima direzione assoluta coi viola) e Udinese-Fiorentina 1-0 (2023).

Buon rapporto con i friulani

Con la formazione friulana, Mariani ha davvero un ottimo rapporto. I bianconeri con lui non perdono da nove partite (5 vittorie e 4 pareggi conseguiti). Per ritrovare l'ultimo ko tocca risalire al 2019: Inter-Udinese 1-0.