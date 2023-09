Ieri sera al termine di Reggiana-Pisa l’ex centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, adesso in prestito al club emiliano, ha analizzato la parola ai microfoni di TuttoReggiana.com. Questo un estratto delle sue parole:

"Posso dire che questa è la quarta partita che non perdiamo e finora abbiamo giocato contro Parma, Cremonese, Spezia e Pisa, tutte squadre accreditate come prime della classe di questo campionato. Noi siamo una squadra neopromossa e contro i nerazzurri non abbiamo perso e non abbiamo preso gol perciò mi tengo stretto questo punto. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel proporre il nostro calcio ma siamo stati bravi a prenderli un po’ più alti. Credo che tutto sommato sia un pareggio giusto per quello che si è visto in campo. È stata una di quelle partite che poteva essere decisa con un episodio, ma per come è andata è un pareggio che mi tengo stretto".

Ha poi analizzato il suo rapporto con Aquilani, tecnico del Pisa: “Conosco il mister perché mi ha allenato perciò so che è uno che sa preparare le partite e studia attentamente gli avversari, facendo giocare bene le sue squadre. Non è stato facile, ma penso che li abbiamo messi in difficoltà nell’impedire il calcio che volevano proporre. Se l’ho salutato? Sì, abbiamo scambiato due battute. Oltre al rapporto giocatore-allenatore, è rimasto un bel legame tra di noi. Sono contento di quello che sta facendo e sono convinto che farà un bel percorso da allenatore".

Ha anche analizzato il suo impatto a Reggio Emilia: "Me lo auguravo e così è stato. A livello di squadra, direi che abbiamo avuto un buon inizio, a parte qualche volta in cui abbiamo un po’ traballato. Continuando su questa strada potremo toglierci delle belle soddisfazioni e fare un buon campionato. Se sto lavorando per l’inserimento al tiro? Sicuramente è un aspetto su cui devo lavorare. Qualche numero in più farebbe bene sia a me che alla squadra. Forse nella posizione in cui gioco mi risulta più difficile propormi al tiro, ma sicuramente è una caratteristica su cui devo lavorare”.

Ha poi concluso: "Sicuramente quest’anno sento maggiori responsabilità. L’anno scorso ero tra i giovani e forse mi era concesso sbagliare qualcosa in più ma mi è servito anche stare in un gruppo di calciatori esperti perché è li che si cominciano a imparare certe dinamiche. Ora sono in una Serie B veramente difficile: ho molte più responsabilità rispetto all’anno scorso"