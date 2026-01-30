Firenze e l'obiettivo Euro 2032. Uva: "Introito di quasi 4 miliardi per le città ospitanti"

C'è anche Firenze tra le città candidate ad ospitare le partite di Euro 2032, con il lavori di restyling del Franchi volti proprio a rendere lo stadio della Fiorentina uno dei prescelti per la competizione che il nostro Paese organizzerà insieme alla Turchia. Sul tema s'è espresso Michele Uva, direttore esecutivo Uefa per la sostenibilità e delegato per Euro 2032 durante l'evento al Coni “Comunicare la vela”.

“Introito di quasi quattro milioni”

“E' un diritto del cittadino - ha detto Uva - avere impianti sportivi moderni. Uno stadio moderno ti permette di avere prezzi diversi in base alle esigenze, e applicare strategie differenti. L'Europeo servirà a trainare l'impiantistica italiana e oltretutto porterà un introito di quasi quattro miliardi per le città ospitanti”.