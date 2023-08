Barak nella lista della Lazio. Ma pensare ad una sua cessione adesso...

Appena potrà realizzarsi il piano cessioni la Lazio si lancerà verso un nuovo centrocampista. I biancocelesti hanno bisogno di un’alternativa per Luis Alberto come caratteristiche, oppure di un interno abile negli inserimenti quanto in copertura.

E nella lista biancoceleste, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è anche il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, oltre ad Aster Vranckx del Wolfsburg, ex Milan.

Barak è arrivato a Firenze un anno fa, praticamente al termine dello scorso mercato estivo ed è stato riscattato dal club viola durante lo scorso inverno. Difficile pensare che possa già andarsene adesso.