La Roma crolla nel secondo tempo di Manchester. Inter, tutto facile in Olanda

Serata dolceamara per le due italiane impegnate in Champions League, con la Roma beffata nel secondo tempo da una grande rimonta. Tutto facile invece per l'Inter, che vince in Olanda.

Roma, che crollo!

All'Old Trafford va in scena una partita dalle due facce: dopo appena 17 minuti, infatti, i giallorossi sono in vantaggio per 0-2 grazie alla rete di Soulé e al rigore del solito Malen. Nell'intervallo però l'inerzia cambia totalmente, e lo United la rimonta: prima accorcia con il suo capitano dal dischetto (Vasquez para il rigore, ma va ribattuto: Bruno Fernandes stavolta non sbaglia), poi si scatena la fuia di Matheus Cunha che in 3 minuti sigla una doppietta che stende i giallorossi.

Prova di forza nerazzurra

L'Inter invece scaccia la brutta abitudine di dover sempre rimontare, partendo subito forte in casa del Feyenoord: dopo otto minuti la squadra di Chivu passa in vantaggio con un gran sinistro, poi al 34' Esposito torna al gol ribadendo di testa un tiro deviato. Al 53', infine, Zielinski chiude la pratica da fuori area su suggerimento di Barella.