Corriere Fiorentino: Il monito di Commisso alla Curva

Sul Corriere Fiorentino presente una pagina dedicata alla Fiorentina.

Pagina 9

In primo piano c'è: “Il monito di Rocco”. Sottotitolo: "Commisso non ci sta: “La contestazione della curva Fiesole? Certe cose non le devono fare, ma i tifosi non sono solo loro”.

“Prigionieri della clausola”

In taglio basso invece troviamo: “Pradè: ”Noi prigionieri della clausola di Kean". Sottotitolo: “Il d.s. a tutto tondo: aspettiamo De Gea. No ai riscatti di Adli, Colpani e Folorunsho”.