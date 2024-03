Il capitano del Torino Alessandro Buongiorno è inervenuto a DAZN dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Torino: “Abbiamo fatto un secondo tempo da Toro, siamo rimasti compatti e concentrati. Nel primo tempo c'è stato un episodio dubbio per il gol, ce lo hanno annullato. La strada però è questa, dobbiamo continuare così".

“Gol annullato a Zapata? La spinta non mi sembrava che fosse così forte”

E prosegue: “Sul gol annullato non mi sembrava che ci fosse una spinta così forte, mentre sull'espulsione di Ricci ho chiesto all'arbitro perché è andato prima a buttare fuori lui e ha ammonito poi Arthur. Quando siamo tornati in campo eravamo convinti di poter reggere per tutta la gara anche in dieci”.