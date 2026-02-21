Vitale: “La Fiorentina può arrivare in fondo alla Conference. Col Pisa gara spartiacque, vincere sarebbe segnale importante”

Il dirigente di lungo corso Pino Vitale ha parlato a Radio Sportiva toccando vari temi del mondo del calcio, e soffermandosi anche sul momento della Fiorentina.

‘Conference League? Fiorentina può arrivare in fondo’

“Lo Jagiellonia ha giocato il primo tempo, ma i polacchi si sono dimostrati troppo inferiori tecnicamente. La Fiorentina potrebbe arrivare fino in fondo alla Conference League, tenendo un occhio sul campionato, che è normale oggi sia la priorità viola. La gara spartiacque sarà quella di lunedì sera, perché dopo la grande vittoria inaspettata col Como se la Fiorentina batte il Pisa otterrebbe 6 punti importanti in questo momento per riagganciare gli altri, ma soprattutto per dare un segnale a se stessa”.

’Non conosco Hiljemark, ma con Gilardino…’

“Il Pisa? Con Gilardino riusciva sempre a fare grandi partite fuori casa, non è scontato andare in vantaggio o fare due gol fuori casa. Non conosco Hiljemark come allenatore, onestamente, anche se ha giocato in Italia. Quando si va male si cambia allenatore… ma certe volte si dovrebbe aspettare un po’ di più: non mi sembrava che il Pisa avesse una squadra trascendentale tale da cambiare l’allenatore. Vediamo cosa fa il Pisa a Firenze, contro la Fiorentina avrà l’ultima occasione: se perde al Franchi la sua posizione è difficilissima”.