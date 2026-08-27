Contatti per Njie: la Fiorentina punta l'attaccante del Torino
Come riferisce Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta sondando un altro profilo per l'attacco. Si tratta di Alieu Njie del Torino.
Attaccante duttile
Il classe 2005 svedese è un profilo versatile, capace di giocare da prima o seconda punta ma anche più largo, è un'idea della società gigliata per ampliare la rosa degli attaccanti di Grosso.
Il giocatore è in uscita
Contatti in corso, il giocatore è in uscita dal club granata da inizio mercato ma finora è rimasto, giocando anche uno spezzone contro il Milan, nel quale ha impressionato.
💬 Commenti (12)