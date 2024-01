La Nazione: Esterno, ecco le idee dalla Spagna per la Fiorentina

Nell'inserto sportivo de La Nazione ci sono tre pagine dedicate alla Fiorentina.

Pagina 2

Si parla della partita di stasera: “La Supercoppa della verità Viola, sogno finalissima Ma c’è il Napoli da battere I gol di Beltran per volare”. Sottotitolo: “La squadra punta a regalare a Commisso il primo successo della sua gestione”.

Pagina 3

Le dichiarazioni dell'allenatore: “L’orgoglio di Italiano ”Fieri di essere qui Ce la giochiamo Ma niente errori".

Pagina 5

Spazio al mercato: “Barak: con 10 milioni parte Esterno, idee dalla Spagna”. Sottotitolo: “Piace (in prestito) Sanchez del Betis, che però ha una clausola da 50 milioni”. E in breve sulla Supercoppa: “Solo per esserci 1,6 milioni di euro Se poi vinci te ne porti a casa otto”.