A Radio Bruno ha parlato Christian Argurio, attuale ds del Novara ed esperto del calcio croato, da dove arriva il possibile nuovo difensore della Fiorentina Pongracic. Queste le sue parole: "E' un giocatore che si conosce. Ha avuto alti e bassi ma vanta già una grande esperienza, soprattutto in Serie A. Rimane qualche dubbio sulla costanza, ma sia in fase di marcatura che con la palla al piede è molto bravo. Serve però che Palladino ci punti al 100%, per dargli quella continuità che gli serve.

Se può fare meglio di Milenkovic? Dipende molto dall'ambiente che questi ragazzi trovano. Brekalo? A Firenze non ha mai trovato il giusto feeling e anche in Croazia nell'ultima esperienza in prestito ha un po' deluso le aspettative. Credo sia un giocatore che ha bisogno di attenzioni e dargli fiducia in continuazione. Credo che possa ancora dire la sua a Firenze".