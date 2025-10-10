Per una Fiorentina che fatica, ce ne sono altre che volano: l'ottimo inizio di stagione delle giovanili viola

Per una Fiorentina, quella di Stefano Pioli, che sta andando decisamente male in campionato, ci sono altre formazioni viola che invece stanno ben figurando in questo avvio di stagione. Stiamo parlando delle giovanili, a partire dalla Primavera di Galloppa che ha collezionato 14 punti in sette partite e si trova attualmente al terzo posto - al pari di Cesena e Parma - dietro Genoa e Atalanta.

Under 18 e Under 17

Abbastanza bene l'under 18, che lo scorso weekend ha battuto l'Atalanta toccando quota 9 punti in cinque partite, score che le vale attualmente il quarto posto in classifica. 7 punti in quattro gare disputate per l'under 17, attualmente terza ma che potrebbe accorciare su Roma e Lazio avendo già scontato il turno di riposo.

Under 16 e Under 15

Le notizie migliori arrivano però dai più giovani. La Fiorentina under 16 ha conquistato 10 punti in quattro partite e si trova attualmente prima in classifica al pari di Roma e Lazio (proprio mercoledì si è giocato il recupero in casa dei biancocelesti, finito 2-2). L'under 15, infine, con 8 punti in quattro gare si trova terza alle spalle di Lecce e Roma.