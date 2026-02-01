Pedullà: "La Fiorentina non ritiene incedibile Gosens e valuta eventuali offerte"

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, la Fiorentina sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per il terzino tedesco Robin Gosens.

Possibile addio

"La Fiorentina non ritiene incedibile Gosens e valuta eventuali offerte" scrive l'esperto di mercato. Il tedesco dopo una stagione da incorniciare, complice un rendimento generale sotto le aspettative, non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto vedere durante la gestione Palladino.

La stagione insufficiente

Questa tragica stagione sportiva si è aperta per lui con prestazioni insufficienti e con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio di mesi. Tornato in gruppo il terzino ex Atalanta non ha mai convinto fino in fondo. E adesso potrebbe clamorosamente lasciare Firenze a metà stagione.