Kean in bilico, il problema che lo assilla. Ma c'è già l'indicazione per la Conference
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha iniziato un percorso personalizzato rispetto al gruppo così com’era già successo nella seconda metà del mese di gennaio.
Programma personalizzato e presenza in bilico
Allenamenti studiati ad hoc per lui per cercare di eliminare o almeno di lenire il dolore che gli dà il problema alla tibia che è riemerso durante la partita di Udine.
La sua presenza contro il Parma è in bilico anche se il giocatore cercherà di esserci data l'importanza della partita.
E per la Conference…
Nel frattempo emerge però un'inidicazione di massima relativa alla prossima gara di Conference League: gli verrà risparmiata la partita contro il Rakow, al centro dell’attacco ci sarà Piccoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino stamani.
💬 Commenti (3)