​​

header logo

Kean in bilico, il problema che lo assilla. Ma c'è già l'indicazione per la Conference

Claudio Tirinnanzi /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha iniziato un percorso personalizzato rispetto al gruppo così com’era già successo nella seconda metà del mese di gennaio. 

Programma personalizzato e presenza in bilico

Allenamenti studiati ad hoc per lui per cercare di eliminare o almeno di lenire il dolore che gli dà il problema alla tibia che è riemerso durante la partita di Udine. 

La sua presenza contro il Parma è in bilico anche se il giocatore cercherà di esserci data l'importanza della partita. 

E per la Conference…

Nel frattempo emerge però un'inidicazione di massima relativa alla prossima gara di Conference League: gli verrà risparmiata la partita contro il Rakow, al centro dell’attacco ci sarà Piccoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino stamani. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (3)