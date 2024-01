Bonaventura-Fiorentina: Il canale è aperto, ma le parti...

L'ultimo mese di Giacomo Bonaventura non è stato certo straordinario come i primi di questa stagione. Nonostante tutto Jack continua ad essere uno degli elementi più importanti della Fiorentina e un calciatore di sicuro rendimento anche se ha già superato i 34 anni e ad agosto ne farà 35.

Parti distanti

Il club viola aveva fatto capire al giocatore che c'era la volontà di arrivare a un rinnovo contrattuale fino al 2026; su La Gazzetta dello Sport viene riportata stamani la notizia che continuano le trattative in questo senso, ma da quanto risulta le parti sarebbero ancora distanti.

Le parole del suo procuratore

Pochi giorni fa sull'argomento era intervenuto il procuratore del calciatore, Enzo Raiola, che aveva detto: “Il contratto non è un nostro problema è la società che ha più riprese ha fatto intendere al ragazzo di voler continuare questo rapporto. Siamo qui ma non lo so come andrà a finire, è una di quelle situazioni per le quali non ho risposte. Jack fino a fine anno sarà giocatore della Fiorentina, ma per ora tutto tace”.