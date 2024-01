Proc. Bonaventura: "Il suo rinnovo? Non è un nostro problema. E' la Fiorentina che ha fatto intendere al ragazzo di voler continuare, ma..."

Il procuratore Enzo Raiola, agente del centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, in un'intervista rilasciata a DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile rinnovo contrattuale coi viola del suo assistito.

“Il contratto non è un nostro problema”

“Non è un nostro problema - ha detto Raiola - è la società che ha più riprese ha fatto intendere al ragazzo di voler continuare questo rapporto. Siamo qui ma non lo so come andrà a finire, è una di quelle situazioni per le quali non ho risposte. Jack fino a fine anno sarà giocatore della Fiorentina, ma per ora tutto tace”.

Giocatore sottovalutato

Bonaventura negli ultimi anni è stato sicuramente uno dei giocatori più sottovalutati dell'intero panorama nazionale. "Scherzando qualche volta gli dico: “Fai qualcosa di diverso, fatti un tatuaggio sotto al collo, colorati i capelli di platino” conclude su di lui Raiola.