La Nazione: Asse bollente Firenze-Venezia

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Errori e sfortuna, viola sconfitta. Servono rinforzi". A pagina 8 in taglio alto: "Cantiere aperto, viola ko. Traversa e palo di Kean. I portieri non convincono", di spalla: “Biro e la forma da ritrovare: ‘Facciamo 15km al giorno’”. A pagina 9: "Centrocampo, subito due rinforzi: Tessmann è una pista caldissima. McKennie e Lovric sono in standby". In taglio basso: "Kouame, o Maiorca o rinnovo Nzola è il caso più complicato".