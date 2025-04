Nzola: "Il calcio di Italiano è come quello di Guardiola e Arteta. Ci si scontra spesso con lui, ma..."

Finalista in Coppa Italia e al quarto posto in classifica in Serie A, l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sta portando in alto il Bologna in questa stagione.

E di Italiano ha parlato approfonditamente l'attaccante di proprietà del club viola, M'Bala Nzola, che non sta vivendo una stagione propriamente positiva in Francia con il Lens.

“Ci scontriamo spesso ma…”

“Non importa quale sia l'avversario, (Italiano) mantiene il suo stile - ha detto a L'Equipe il giocatore - E succede spesso. Non sono affatto sorpreso da quello che sta facendo…Quando sei allenato da lui, vuoi sempre avere successo per te stesso, ovviamente, ma anche per lui. Ci scontriamo spesso, ma è per una buona causa. Si discute per far crescere la squadra”.

“Calcio stile Guardiola e Arteta”

E poi: “Non so se posso dirlo, ma per me è il suo è un calcio in stile Guardiola, in stile Arteta. Italiano vuole il possesso palla, far giocare la squadra, partire dal basso con un portiere che partecipa molto al gioco, per poi andare rapidamente in avanti”.