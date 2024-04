Una gara particolare in casa Fiorentina soprattutto per Gaetano Castrovilli, che questa sera si troverà di fronte il Sassuolo, ultima squadra e ultimo avversario affrontati 330 giorni fa, prima della nuova, lunga battaglia con la fatica e la solitudine di tanti allenamenti post intervento (bis) chirurgico dello scorso 11 agosto. e prima di ritrovare il campo con la Salernitana.

Da Sassuolo, al Sassuolo

Tempi lontani, per situazione e condizione del centrocampista viola, che probabilmente stasera tornerà a mettere minuti nelle gambe dopo la titolarità all'Arechi. La sua presenza è possibile solo in Serie A da qui a fine stagione, vista la sua assenza in lista UEFA. Contro il Sassuolo lo scorso anni era la giornata conclusiva del campionato 2022-’23 e Castro già si immaginava a rincorrere posto e ruolo da primattore nella Fiorentina dopo l’estate, grazie alle 26 presenze tra Serie A, Conference League e Coppa Italia da febbraio in avanti. Poi, invece, è successo quello che è successo, compresa la toccata e fuga al Bournemouth per non aver superato le visite mediche.

Conta il presente, per provare a convincere la Fiorentina in extremis

Adesso conta il presente. Sei partite che possono aiutarlo a scrivere il suo futuro, forse lontano dalla squadra viola considerando il contratto in scadenza e non più discusso, forse ancora nella squadra viola, perché Gaetano a Firenze sta benissimo. E magari potrebbero convincere il club, alle prese con una ristrutturazione della rosa che da giugno ad agosto si annuncia abbastanza profonda, a puntare ancora sul talento del barese. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.