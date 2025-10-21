Le condizioni di Gosens: uscita precauzionale a San Siro, ma la sua presenza a Vienna è in forte dubbio
L'esterno della Fiorentina Robin Gosens, nella sfida contro il Milan, ha dovuto abbandonare il campo nel secondo tempo, dopo aver rimediato un problema muscolare e aver chiesto il cambio.
Una sostituzione precauzionale per Gosens
La sostituzione è stata principalmente in via precauzionale, dato che le condizioni fisiche del tedesco non sembravano ottimali neanche nelle gare precedenti a quella di San Siro. E nonostante ciò, la sua presenza nella trasferta di Conference League contro il Rapid Vienna è a forte rischio.
Nulla di grave, ma contro il Rapid…
Gosens viene da due giorni di allenamento a parte: anche nella sessione odierna, il tedesco non si è allenato assieme al resto della squadra. Domani Stefano Pioli deciderà se portarlo con sé in Austria o meno; non è nulla di grave per il lungo periodo, ma contro il Rapid potrebbe non farcela. Lo riporta Radio Bruno Toscana.