Il Manchester United spinge per il bomber dell'Aston Villa: può sfumare una possibile pretendente per Kean? La situazione

Se in un primo momento il Manchester United sembrava proiettato a puntare su Ollie Watkins solo in caso di partenza di Rasmus Hojlund, nelle ultime ore ha preso sempre più piede la volontà da parte dei Red Devils di fiondarsi sul centravanti inglese dell'Aston Villa indipendentemente da tutto.

Le cifre per Watkins

L'indiscrezione lanciata da Sky Sports UK rivela che Ollie Watkins è un serio candidato per l'attacco del Manchester United: il club sta esplorando le condizioni di un possibile trasferimento con l'entourage del giocatore. Lo United è uno dei club ai quali è stato accostato anche Moise Kean, centravanti della Fiorentina, ma è complicato pensare che possa proiettarsi al centravanti viola se dovesse decidere di investire 45 milioni di sterline sul classe '95 inglese.

Nessun contatto con il Villa ancora, ma…

Per ora non è stato rilevato nessun contatto tra le società di Premier League, ma il contratto della punta inglese di 29 anni scade nel 2028 con i Villans. Si tratta di un profilo con enorme esperienza nel massimo campionato inglese e vanta anche 18 presenze con la Nazionale inglese e 5 gol: una situazione da monitorare per la Fiorentina.