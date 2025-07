L'ex difensore viola Alessandro Pierini è intervenuto a Lady Radio concentrandosi sui nuovi arrivi in casa Fiorentina e sull'imminente approdo sulla panchina gigliata di Stefano Pioli.

‘Raramente ho visto ragazzi umili come Fazzini, Viti può crescere tanto’

“Fazzini è un profilo interessantissimo, un ragazzo fantastico tranquillissimo, di un’umiltà difficile da trovare nei ragazzi di oggi. Un potenziale giocatore che può crescere tantissimo, speriamo che gli infortuni che lo hanno rallentato questa stagione non si verifichino più. È un elemento che ha prospettive anche per la Nazionale del futuro. Viti è un buon rinforzo, ci possono stare alti e bassi in ragazzi ancora in pieno sviluppo delle proprie potenzialità. È un giocatore che potrà far bene e crescere ancora tanto. Comuzzo mi piace, poi come in tutte le cose è normale che ancora debba continuare ad imparare tanto”.

‘La Fiorentina deve scovare giovani talenti e farli crescere in casa’

“Pioli è stato una scelta giusta, grandissimo allenatore e persona, persona perfetta per la piazza di Firenze. Poi serve costruire una squadra competitiva, cosa sempre più difficile nel calcio di oggi, che ormai è un business. La Fiorentina deve lavorare cercando di scovare giovani italiani e dentro casa se vuole stare a certi livelli, provando a farli crescere in casa”.