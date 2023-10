La Fiorentina stacca il fondo del gruppo ma non la zona play-out. Risultati e Classifica Primavera 1

Il successo di ieri a Frosinone è servito alla Fiorentina Primavera per sbloccare la casella vittorie e staccarsi dal fondo della classifica: i ragazzi di Galloppa restano comunque in zona play-out, in attesa anche della chiusura del turno. Vetta che vede le due milanesi, un po' come in Serie A e che quest'anno non sembra essere di competenza viola.

Frosinone-Fiorentina 0-1

Sassuolo-Roma 3-2

Sampdoria-Inter 1-1

Verona-Empoli 0-0

Monza-Cagliari 2-4

Milan-Atalanta 3-1

Lazio-Juventus 0-0

Bologna-Genoa

Torino-Lecce

La CLASSIFICA del Primavera 1: Milan 16, Inter 14, Empoli 11, Lazio 11, Sassuolo 10, Roma 10, Cagliari 10, Verona 8, Sampdoria 8, Juventus 7, Atalanta 7, Monza 6, Torino* 6, Genoa* 5, Fiorentina 5, Bologna* 4, Lecce* 3, Frosinone 0.

*una partita in meno