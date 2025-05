L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato durante Hangover Viola, trasmissione di Fiorentinanews.com, spaziando su vari temi di attualità di casa viola, a partire dall’odierno ritorno di semifinale di Conference League contro il Betis.

‘Fiducioso per la gara col Betis, ma col Chelsea la finale è proibitiva’

“Il Betis può scrivere la storia e non mi aspetto un arbitraggio casalingo oggi. Pellegrini sta caricando tantissimo l’ambiente e il suo gruppo. Un allenatore esperto e molto da temere. La Fiorentina però quest’anno ha dei calciatori come De Gea, Gosens, Dodô, che non hanno bisogno di presentazioni, ed un bel gruppo. Sono ottimista e fiducioso, il Betis non verrà a fare le barricate, è forte da metà campo in su. Un modo di giocare da cui può trarre beneficio la Fiorentina. Quella col Betis è stata l’unica semifinale di Conference League in cui si è respirata l’Europa vera, in un torneo in crescita ma che ha ancora una dimensione precisa, in cui ogni italiana arriva almeno in semifinale. L’incasso dei biglietti di Barcellona-Inter è pari al montepremi della vittoria della Conference, per dire. In finale col Chelsea poi sarebbe durissima, sarebbe un 70-30 per gli inglesi, ma forse anche di più. Hanno 3 squadre, hanno investito 1 miliardo per costruire la rosa”.

‘Spero Commisso si sieda al tavolo con De Gea e Kean e…’

“Qualora la Fiorentina non centrasse l’Europa League quest’anno, spero nel patto per la Champions. Confido che Commisso si metta al tavolo con De Gea, Kean, Gosens e gli dica di rimanere andando ad acquistare tre calciatori di livello, forti, dei top player, tra difesa centrocampo e attacco. Su Kayode è stata fatta una scelta troppo affrettata, 17 milioni per il Brentford sono spiccioli, è un 2004 che può solo migliorare. Non l’avrei mai ceduto a gennaio. Nella seconda parte di stagione si sarebbe ritagliato il suo spazio. Sono curioso di vedere cosa accadrà coi giovani interessanti, come Fortini, se saranno sfruttati per la prima squadra o diventeranno risorse economiche”.