Pedullà: "L'Italia non può fare a meno di Fagioli. Kayode? Per me non deve uscire più dal campo. Uno come lui all'estero..."

Sul suo canale You Tube, Alfredo Pedullà ha parlato della partita dell'Italia di ieri sera, intervenendo anche sulla gara giocata dal viola Nicolò Fagioli e dall'ex Fiorentina Kayode.

Su Fagioli

“La Nations League per me vale zero, ma almeno si evitano figuracce che abbiamo fatto. Il centrocampo visto ieri sera è pari allo standard. I tre interpreti in mezzo, Tonali, Fagioli e Frattesi, sono quelli su cui prendere appunti e costruire una base. Il centrocampista della Fiorentina al momento è imprescindibile e non ne puoi fare a meno”.

Su Kayode

“Kayode? E' stato un treno nel primo tempo. Un 2004 è giovane solo da noi, da altre parti uno della sua età ha già 30-40 partite in nazionale. Per me non deve uscire più. La differenza tra lui e Romano è che l'ex viola ha già tanta esperienza sulle spalle, anche in Premier League”.