Il direttore del Brivido Sportivo, il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel proprio editoriale ha parlato dei prossimi impegni di campionato della Fiorentina come stimolo per i calciatori a caccia di un posto in finale di Conference League, ma non soltanto.

“Ora che la Fiorentina ha in tasca il biglietto per la finale di Atene, anche il finale di campionato prende un colore diverso. La Fiorentina ha due motivi per vivere a cento all’ora le ultime gare del torneo. Lunedì arriva a Firenze il Monza, tra le squadre rivelazione del torneo. Italiano non avrà bisogno di trovare aggettivi speciali per motivare i suoi calciatori. Chi scenderà in campo contro i brianzoli di Galliani vorrà dimostrare al tecnico viola di essere pronto e all’altezza di far parte dell’undici titolare che scenderà in campo al Pireo per la finale di Conference League”.

‘Lopez potrebbe rimpiazzare Arthur, e Bonaventura…’

“Vale per il giovane Kayode e per il talento Parisi, al momento all’ombra di Dodô e Biraghi. E Maxime Lopez? Italiano potrebbe avere bisogno delle sue geometrie se Arthur non ritrovasse la forma migliore o Bonaventura fosse ancora alle prese con problemi fisici. Alternative preziose anche alla voce attaccanti esterni, visto che Ikone potrebbe alternarsi o prendere il posto dei titolari Gonzalez e Kouame”.

‘Garantirsi l’Europa dal campionato darebbe serenità’

“Voglia di capovolgere le gerarchie ma anche di risalire qualche posizione in classifica. Garantirsi un posto in Europa attraverso questo sprint finale di campionato darebbe alla squadra di Italiano la serenità per vivere la finale in Grecia senza l’ansia di giocarsi tutto in una gara. Cioè Europa League o niente. E allora la Fiorentina deve cominciare a conquistare tre punti contro il Monza in attesa dello scontro diretto col Napoli. Bruges ha regalato a tutti una spinta in più: vincere aiuta a vincere”.